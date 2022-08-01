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Обсуждены возможности создания делового совета Азербайджан-Казахстан

Экономика Материалы 1 августа 2022 13:29 (UTC +04:00)
Обсуждены возможности создания делового совета Азербайджан-Казахстан

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов посетил Азербайджанское агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на AZPROMO.

На встрече состоялся обмен мнениями о расширении торгово-экономического партнерства, направлениях развития связей между бизнес-кругами, а также о создании делового совета между Азербайджаном и Казахстаном.

Напомним, что AZPROMO было создано в 2003 году министерством экономики для привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор и стимулирования экспорта ненефтяной продукции.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 23 июля 2021 года утвержден устав AZPROMO.

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