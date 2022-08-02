В Азербайджане еще ряду субъектов МСБ выданы стартап-сертификаты

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики выдало стартап-сертификаты еще семи субъектам МСБ.

Таким образом, число субъектов МСБ в Азербайджане, получивших стартап-сертификаты, достигло 49, сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.

По его данным, стартап-сертификаты выданы на проекты онлайн-HR-платформы по оптимизации процесса найма ООО Glorri, обучающих услуг на основе технологии обучения CLD ООО Mie Azerbaijan, образовательной платформы для студентов, тренеров и компании ООО Eduaz.co, производства и реализации дронов различного назначения под маркой Simurq F ООО Dronee Aero, образовательной платформы для личностного развития и повышения знаний детей ООО Alimok, программного обеспечения для обработки и визуализации геологических данных в нефтегазовом секторе ООО Vvavrity, предоставления медицинских услуг через мобильное приложение ООО Plast, говорится в сообщении агентства.

Напомним, что стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от уплаты налога на прибыль и налога на доходы от инновационной деятельности сроком на три года с даты его получения.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в агентство по вопросу выдачи стартап-сертификатов. С формой заявки и другими необходимыми документами можно ознакомиться по ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi.