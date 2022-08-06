В Азербайджане создана Рабочая группа по внедрению "зеленых" технологий на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - В связи с применением "зеленых" технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях Азербайджана создана Рабочая группа по координации и мониторингу.

Как сообщили Trend в Кабмине, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно распоряжению, в состав Рабочей группы входят:

руководитель Рабочей группы - министр энергетики Азербайджанской Республики

Члены рабочей группы:

заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики

заместитель председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"

вице-президент ОАО "Азерэнержи"

заместитель председателя ОАО "Азеришыг”

вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Министерство энергетики выполняет функции секретариата Рабочей группы и организует ее заседания не реже одного раза в квартал.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)