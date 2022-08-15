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Официальный курс маната к мировым валютам на 15 августа

Экономика Материалы 15 августа 2022 09:14 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 15 августа

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 августа 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7426 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7426

1 австралийский доллар

AUD

1,2057

1 аргентинский песо

ARS

0,0126

1 белорусский рубль

BYN

0,6736

1 бразильский реал

BRL

0,335

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1047

100 южнокорейских вон

KRW

0,1302

1 чешская крона

CZK

0,0715

100 чилийских песо

CLP

0,1941

1 китайский юань

CNY

0,2514

1 датская крона

DKK

0,2343

1 грузинский лари

GEL

0,6044

1 гонконгский доллар

HKD

0,217

1 индийская рупия

INR

0,0213

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0598

100 индонезийских рупий

IDR

0,0115

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1663

1 швейцарский франк

CHF

1,8039

1 израильский шекель

ILS

0,5263

1 канадский доллар

CAD

1,3285

1 кувейтский динар

KWD

5,5457

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0207

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3819

1 мексиканский песо

MXN

0,0855

1 молдавский лей

MDL

0,0885

1 египетский фунт

EGP

0,0888

1 норвежская крона

NOK

0,1771

100 узбекских сомов

UZS

0,0156

1 польский злотый

PLN

0,3737

1 российский рубль

RUB

0,0277

1 сингапурский доллар

SGD

1,2382

1 саудовский риал

SAR

0,4527

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2517

1 турецкая лира

TRY

0,0947

1 тайваньский доллар

TWD

0,0567

1 таджикский сомони

TJS

0,1659

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0465

100 японских йен

JPY

1,2761

1 новозеландский доллар

NZD

1,0914

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