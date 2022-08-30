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В проходящем в Турции Teknofest участвуют 16 команд из Азербайджана - замминистра

Экономика Материалы 30 августа 2022 14:30 (UTC +04:00)
В проходящем в Турции Teknofest участвуют 16 команд из Азербайджана - замминистра

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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САМСУН /Trend/ - В фестивале Teknofest, который проходит в турецком городе Самсун, принимают участие 16 команд из Азербайджана.

Об этом сообщил Trend во вторник замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов.

Он отметил, что эти команды являются победителями «Teknofest Азербайджан».

"Сегодня здесь имеется очень большой интерес к их технологическим решениям. После фестиваля Teknofest, проведенного в Азербайджане, к нам поступило бесчисленное количество обращений, и мы убедились, что наша молодежь выбирает сферу технологий", - сказал Рустамов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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