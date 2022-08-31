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В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение по торговой системе Bloomberg

Экономика Материалы 31 августа 2022 16:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение по торговой системе Bloomberg

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение о заключении межбанковских необеспеченных кредитных операций в манатах через торговую систему "Bloomberg".

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

"Проведена работа по активизации межбанковского денежного рынка в целях создания условий для эффективного применения новых операционных рамок. Для активизации межбанковского денежного рынка была предложена альтернативная операционная платформа", - говорится в сообщении.

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