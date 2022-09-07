Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Новосибирская область РФ планирует направить в Азербайджан бизнес-миссию.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал министр экономического развития региона Лев Решетников.

"Сегодня мы активно занимаемся продвижением региона на международном рынке. В нынешнем году наша продукция и услуги были представлены на международных выставках и ярмарках в Москве, Казахстане, Азербайджане, Беларуси", - сказал Решетников, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, планируется участие в международных выставках.

"В планах на сентябрь - участие в международных выставках в Казахстане, Турции, Индии, посвященных транспорту и логистике. Наши специалисты и бизнесмены поедут туда, чтобы наладить новые логистические цепочки. Кроме того, в планах бизнес-миссии в Азербайджан и Узбекистан", - добавил Решетников.