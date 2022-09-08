...
  1. Главная
  2. Экономика

Агентство Азербайджана по развитию МСБ и CTech обсудили инвестиционные возможности

Экономика Материалы 8 сентября 2022 19:34 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по развитию МСБ и CTech обсудили инвестиционные возможности

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в четверг Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с членом правления и генеральным менеджером турецкой компании “CTech” Джунейдом Фиратом.

На встрече в рамках проходящих в Баку четвертой Международной оборонной выставке «ADEX-2022» и 13-й Международной выставки «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» - Securex Caspian-2022 состоялся обмен мнениями об инвестиционных возможностях, а также о поддержке оказываемой Агентством иностранным предпринимателям.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости