ЕБРР привержен финансированию азербайджанских банков - Одиль Рено-Бассо

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) по-прежнему привержен финансированию азербайджанских банков в 2022 году и в дальнейшем.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в преддверии визита в Азербайджан.

По ее словам, ЕБРР продолжал работать с банковским сектором Азербайджана и в трудные времена, и это сотрудничество продолжится.

«В настоящее время мы работаем над несколькими проектами в соответствии с нашими основными стратегическими целями, такими как продвижение международной торговли, поддержка микро-, малых и средних предприятий, а также «зеленое» и инклюзивное финансирование. Я уверена, что такие перспективы являются положительными, и наша команда в Баку в настоящее время проводит деятельность в связи с многочисленными рабочими процессами в финансовом секторе Азербайджана», - сказала президент ЕБРР.

Она отметила, что в настоящее время ЕБРР финансирует местные частные банки, содействующие международной торговле.

«Мы продолжаем оказывать поддержку микро-, малым и средним предприятиям с помощью «зеленого» и инклюзивного финансирования. Банк сосредоточен на предоставлении финансирования в местной валюте, где это возможно, что очень важно. Также мы активно поддерживаем усовершенствование нормативно-правовой базы Азербайджана, консультируя власти. Мы участвуем в укреплении внутреннего потенциала наших партнеров посредством консультационной поддержки. Кроме того, мы готовы поддержать наиболее важные элементы финансовой инфраструктуры Азербайджана, помочь в улучшении корпоративного управления, а также в приватизации, в случае необходимости со стороны соответствующих заинтересованных сторон», — сказала Одиль Рено-Бассо.