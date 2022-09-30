Предприниматели российского региона нацелены на рынок Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта Минпромторга России "Час с Торгпредом" состоялась видеоконференция торгпредства России в Азербайджане с представителями бизнеса Воронежской области РФ.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане.

В рамках встречи были обсуждены перспективы работы воронежских предприятий на азербайджанском рынке.

В рамках конференции торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов представил актуальную информацию о текущей экономической ситуации, востребованной продукции, наиболее перспективных для российского экспорта направлениях, возможностях Торгпредства по поддержке экспортной деятельности российских предприятий.

"Также были обсуждены вопросы организации очной бизнес-миссии компаний Воронежской области в Азербайджан, участия воронежских экспортеров в выставочных мероприятиях, проходящих на территории Азербайджана", - говорится в сообщении.

Отметим, что в мероприятии, организованном совместно с Центром поддержки экспорта Ленинградской области, приняли участие торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, директор Центра поддержки экспорта Марина Конкина, а также представители предприятий Воронежской области.