В Азербайджане еще ряду субъектов МСБ выданы стартап-сертификаты

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики выдало стартап-сертификаты еще ряду субъектов МСБ.

Таким образом, число субъектов МСБ в Азербайджане, получивших стартап-сертификаты, достигло 68, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

Стартап-сертификаты выданы на проекты онлайн-платформы для покупок ООО "Smartap", организации службы такси через мобильное приложение ООО "BID TAXI", платформы социальной сети "MeContest", маркетплейса по продаже одежды и аксессуаров "GarderApp" ООО "Selenium Co.", предоставления услуг через платформу метавселенной "ShiftCon", информационной системы для проверки истории подержанных автомобилей на территории Азербайджана (сервис, страхование и др.) ООО "Avto İnfo", производства, эксплуатации и продажи 3D принтеров для строительства, разработки и продажи виртуальных игр в метавселенной "MetaStudio", предоставления услуг "influencer marketing" через онлайн-платформу ООО "BOOST", предоставления услуг доставки через мобильное приложение ООО "İndi Market".

Напомним, что стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от уплаты налога на прибыль и налога на доходы от инновационной деятельности сроком на три года с даты его получения.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в агентство по вопросу выдачи стартап-сертификатов. С формой заявки и другими необходимыми документами можно ознакомиться по ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi