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В Азербайджане ожидается утверждение еще двух нормативных актов

Экономика Материалы 3 октября 2022 11:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане ожидается утверждение еще двух нормативных актов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ожидается утверждение еще двух нормативных актов, один из которых связан с безопасностью критической информационной структуры.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев, выступая на саммите "Глобальная гибридная война и кибербезопасность" в Баку.

Кроме того, по его словам, ожидается утверждение стратегии информационной безопасности и кибербезопасности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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