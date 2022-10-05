В Азербайджане прошел очередной аукцион по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - Четвертого октября Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион по приватизации госимущества, сообщает Trend в среду со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, по итогам торгов были приватизированы один объект и 13 транспортных средств.

Приватизированное нежилое помещение расположено в Агсуинском районе.

Продажа транспортных средств вызвала большой интерес. Предложение на один из автомобилей превысило стартовую цену. Так, автомобиль марки "Qaz 33023-511" при стартовой цене в 3 000 манатов был приобретен за 4 070 манатов.

Напомним, что следующие аукционы по приватизации госсобственности состоятся 11,18 и 25 октября. Всего на аукционах будут выставлены пакеты акций шести акционерных обществ, 40 малых государственных предприятий и объектов, 130 транспортных средств.