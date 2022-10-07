Предприниматели российского региона нацелены на рынок Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта минпромторга России "Час с Торгпредом" состоялась видеоконференция торгпредства России в Азербайджане с представителями бизнеса Республики Алтай (РФ).

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане.

В рамках встречи были обсуждены перспективы работы алтайских предприятий на азербайджанском рынке.

В рамках конференции торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов представил актуальную информацию о текущей экономической ситуации, востребованной продукции, наиболее перспективных для российского экспорта направлениях, возможностях торгпредства по поддержке экспортной деятельности российских предприятий.

"В ходе обсуждения вопросов компаний особое внимание было уделено туристско-рекреационному потенциалу Республики Алтай, поиску уникальных экспортных предложений, которые может предложить регион, условиям вхождения в азербайджанские розничные сети, участию горноалтайских предприятий в выставочных мероприятиях, проходящих на территории Азербайджана", - говорится в сообщении.

Отметим, что в мероприятии, организованном совместно с Центром поддержки экспорта Республики Алтай, приняли участие Торговый представитель Российской Федерации в Азербайджанской Республике Руслан Мирсаяпов, директор Центра поддержки экспорта Республики Алтай Татьяна Логинова, а также представители компаний региона.