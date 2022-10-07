Тарифы на использование радиочастот на освобожденных землях будут в разы меньше - замминистра

БАКУ /Trend/ - Тарифы на использование радиочастот на освобожденных землях будут в разы меньше.

Как передает Trend, об этом на совещании по вопросам использования радиочастот сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов.

“С учетом решений и рекомендаций международных организаций и опыта большинства стран мира, с 28 сентября 2022 года была принята новая тарифная методика в области частоты, и тарифы определяются в соответствии с этой методикой. Методика позволяет использовать верхние полосы частот по более низким тарифам, в регионах использовать радиочастоты с тарифом в 25 процентов, а на освобожденных территориях - в 2,6 раза ниже”, - сказал Рустамов.

По его словам, тарифы на регистрационный сбор отменены. Будет взиматься только единовременная и годовая плата за обслуживание.

“Если в предыдущих определениях за основу бралось в основном количество радиоэлектронных средств, то в новой методике за основу брался ширина полосы радиочастот, что делает использование пользователями незарегистрированных оборотов несущественным. Таким образом, Азербайджан в соответствии с международным подходом обеспечил переход от тарифов на основе радиоэлектронных средств к тарифам на основе частот”, - добавил замминистра.

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