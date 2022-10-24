Предприниматели российского региона нацелены на рынок Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В офисе представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане состоялась встреча бизнес-делегации из Ставропольского края (РФ) с Торговым представителем России в Азербайджане Русланом Мирсаяповым и руководителем представительства РЭЦ Нури Гулиевым

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане, в ходе встречи представители компаний Ставропольского края презентовали продукцию, предлагаемую к экспорту, задали интересующие вопросы и получили детальные рекомендации по работе на рынке Азербайджана.

В рамках бизнес-миссии предприятия Ставропольского края провели индивидуальные В2В переговоры с профильными азербайджанскими компаниями и посетили в Баку международные выставки «BakuBuild», «AquaTherm» и «Rebuild Karabakh».

«По итогам проведенных переговоров со стороны азербайджанских компаний выявлена заинтересованность в сотрудничестве с предприятиями Ставропольского края, стороны договорились о направлении коммерческих предложений и продолжении переговоров», - говорится в сообщении.

Отметим, что в состав делегации вошли представители компаний «МОК» (кондитерские изделия и оборудование для их производства), «Рассвет» (защитные покрытия для автомобилей и судов), «Успех» (сельскохозяйственная и коммунальная техника).