Министр энергетики Турции о возможностях расширения роли страны как газового хаба

БАКУ /Trend/ - Газ из Азербайджана, Ирака, стран Персидского залива, Израиля можно подключить к газовому хабу в Турции.

Об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам,Турция расширила национальную энергетическую сеть и мощности трубопроводов.

"Турция, учитывая энергетический кризис в Европе, взяла на себя важную роль по укреплению надежности поставок газа. На сегодняшний день поставки газа осуществляются из России, Азербайджана, Ирана. Азербайджан поставляет газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. По TANAP есть возможность его дальнейшей транспортировки в европейские страны. Кроме того, за счет Балканского трубопровода стала возможной активизация в Самсуне "Голубого потока", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия на 40 процентов обеспечивает потребности Турции в природном газе.

"Помимо России, в Турцию поступает газ из Каспийского региона, в частности из Азербайджана, также мы импортируем иранский газ, есть возможности покупки газа в Ираке. У нас есть трубопровод, который протягивается до границы с Ираком. Это может быть новая альтернатива. В Турцию можно отправить газ из стран Персидского залива, а именно из ОАЭ, Катара, Омана. Соответствующие переговоры ведутся", - отметил Донмез.