В Азербайджане подготовлен пакет законов об инвестировании резервов Госфонда соцзащиты

БАКУ /Trend/ - Подготовлен пакет законов об инвестировании резервов Госфонда соцзащиты и Фонда страхования от безработицы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

По словам министра, направление резервов на инвестиции - один из важных вопросов. В связи с этим разработаны правила, пакет законов об инвестировании резервов Госфонда соцзащиты и Фонда страхования от безработицы, что поддержано всеми министерствами.

"Полагаю, что в ближайший период этот пакет законов будет направлен в Милли Меджлис, и уже в следующем году ГФСЗ и Агентство занятости смогут заниматься инвестиционной деятельностью. Эти доходы будут направляться на цели социальной защиты населения", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)