Ионическо-Адриатический трубопровод расширит доступ для азербайджанского газа в Европу - замминистра

БАКУ /Trend/ - Новый Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP) расширит интеграцию азербайджанского газа в европейский рынок.

Как передает в понедельник Trend, об этом в интервью журналу LGP News сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, IAP, связанный с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), который в свою очередь является частью Южного газового коридора (ЮГК), повысит энергобезопасность Европы.

"TAP принес всевозможные экономические выгоды всем странам, расположенным вдоль его маршрута и за его пределами, в виде рабочих мест, инвестиций в местные сообщества и доходов. Он сделал энергетические системы стран-участниц более стабильными и безопасными и снизил цены для граждан и предприятий благодаря более эффективной конкуренции. TAP также будет способствовать интеграции рынка в Юго-Восточной Европе через физические соединительные трубопроводы, такие как интерконнектор Греция-Болгария (IGB) и, надеемся, IAP в будущем", - сказал замминистра.

Солтанов подчеркнул, что конкретные меры по расширению ЮГК должны быть приняты уже сейчас.

"Доказанные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров, а предполагаемые запасы - около 3 триллионов кубометров. Потенциал только месторождений Умид, Бабек и Абшерон составляет более 1,7 триллиона кубометров. В рамках всеобъемлющего стратегического энергетического диалога с ЕС, начатого несколько месяцев назад, Азербайджан представил свой потенциальный профиль внутреннего производства и возможные сценарии расширения, указывающие на наличие дополнительных объемов газа для полного расширения ЮГК. Касательно огромных запасов газа в Азербайджане существует ясность и прозрачность в отношении предложений. Нам нужен такой же уровень ясности в отношении спроса", - добавил он.

Напомним, что 18 июля был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между ЕС, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Стороны договорились поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет его экспорта в Европейский союз по "Южному газовому коридору" в объеме не менее 20 миллиардов кубометров ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.

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