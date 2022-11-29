Названа планируемая производственная мощность энергопроекта в Гарадаге

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ставит цель довести производственные мощности ветряной электростанции в Гарадаге до 1,5 гигаватта в ближайшее время.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник советник министра экономики Азербайджана Эмиль Меджидов на мероприятии на тему "Зеленый водород" и возобновляемая энергия".

"Мы поддерживаем энергетический проект по строительству ветряной электростанции в Гарадаге совместно с частным сектором, в частности с Азербайджанской инвестиционной компанией", - сказал Меджидов.

По его словам, такие проекты помогут Азербайджану достичь энергоэффективности, внедрить "зеленые технологии" в эту сферу.

"Мы рады, что подобные проекты привлекают международные финансовые институты в нашу страну" - добавил Меджидов.

Отметим, что между ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания», ООО Caspian HDG и испанской компанией Elecnor, специализирующейся в области альтернативной и возобновляемой энергетики, подписан Меморандум о взаимопонимании по реализации проекта Гарадагской ветряной электростанции.