При безналичной покупке жилья в Азербайджане будет обеспечен возврат части НДС

БАКУ /Trend/ - При покупке жилья в безналичной форме будет осуществлен возврат части НДС.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации экономиста Вугара Байрамова в Facebook.

По его словам, возвращенные средства будут зачислены на банковский счет получателя.

Экономист отметил, что для ведения электронных расчетов по возврату части уплаченного налога на добавленную стоимость за жилые и нежилые помещения, приобретенные в безналичном порядке, и оформления заявок покупателей запущен специальный портал (https://new.e-taxes.gov.az/eportal/az/login/).

Напомним, что в соответствии со статьей 165.6 НК Азербайджана определены условия и порядок возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного потребителями, являющимися физическими лицами, за имущество, приобретенное в безналичном порядке у лиц, осуществляющих строительную деятельность.

"При этом возврат средств будет осуществляться независимо от стоимости имущества (вместе с НДС) по предъявленному электронному счету-фактуре. Возврат НДС за приобретенное в кредит имущество возможен после полной оплаты», - говорится в публикации.

Байрамов отметил, что согласно правилам, если при покупке покупателем нескольких жилых или нежилых помещений площадью более 500 кв. метров в одном и том же здании стоимость квадратного метра этого жилья отличается, то с целью возврата части НДС за основу берется площадь имущества с более высокой стоимостью за квадратный метр. Например, если сумма НДС по одной квартире составила 50 тысяч манатов, по другой – 55 тысяч манатов, по последней - 60 тысяч манатов, то в этом случае уплата НДС будет осуществляться на основе 60 тысяч манатов.

По его словам, если площадь приобретаемого гражданином имущества составляет 600 квадратных метров, то НДС учитывается и возвращается исходя из суммы за 500 квадратных метров. "В это время производится расчет исходя из суммы, приходящейся на 1 квадратный метр приобретаемого имущества. Например, если за недвижимость площадью 600 квадратных метров выплачено 900 тысяч манатов, это означает, что один квадратный метр недвижимости стоит 1 500 манатов. При этом начисляется НДС с части в 750 тысяч манатов (18 процентов), и 30 процентов этой суммы возвращается покупателю. НДС, уплаченный за приобретение имущества в безналичном порядке, будет возвращен покупателем в течение 30 рабочих дней с даты поступления заявки на портале", - говорится в публикации.