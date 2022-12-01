Диверсификация экономики - лучший выбор для Азербайджана - Ив Летерм

БАКУ /Trend/ - Диверсификация экономики - самый лучший выбор для Азербайджана.

Об этом сказал бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм в ходе церемонии открытия 18-го ежегодного собрания Международной сети для малых и средних предприятий (INSME) на тему «Расширение возможностей МСП, диверсификация экономики и зеленый рост», передает Trend.

"Политика руководства Азербайджана и страна в целом являются символом экономической стабильности", - сказал Летерм.

По его словам, в период пандемии коронавируса, изменений климата и других глобальных кризисов для устойчивости экономики как никогда важно достичь полного потенциала развития МСП.