Азербайджан является одним из основных поставщиков газа в Болгарию - Бойко Таков

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одним из основных поставщиков газа в Болгарию.

Об этом сказал генеральный директор Агентства по продвижению малых и средних предприятий Болгарии Бойко Таков в ходе церемонии открытия 18-го ежегодного собрания Международной сети для малых и средних предприятий (INSME) на тему «Расширение возможностей МСП, диверсификация экономики и зеленый рост», передает Trend.

"Отношения между Азербайджаном и Болгарией стремительно развиваются. Подтверждением этому является и недавний визит Президента Азербайджана в Софию", - сказал Таков.

Он отметил, что Агентство по продвижению малых и средних предприятий Болгарии сегодня подпишет меморандум о взаимопонимании с Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса.

"Я верю, что это станет следующим важным шагом в нашем будущем сотрудничестве", - отметил Таков.

Говоря о развитии МСП в Болгарии, гендиректор подчеркнул, что 98 процентов предприятий в стране являются малыми и средними предприятиями.

Он также отметил, что в Болгарии уделяют особое внимание устойчивому развитию.

"Я считаю, что за этим будущее. Основное направление нашего агентства - устойчивое развитие", - сказал Таков.