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Официальный курс маната к мировым валютам на 5 января

Экономика Материалы 5 января 2023 09:15 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 5 января

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое января 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8029 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8029

1 австралийский доллар

AUD

1,1583

1 аргентинский песо

ARS

0,0095

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,313

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1003

100 южнокорейских вон

KRW

0,1337

1 чешская крона

CZK

0,0752

100 чилийских песо

CLP

0,1986

1 китайский юань

CNY

0,2469

1 датская крона

DKK

0,2424

1 грузинский лари

GEL

0,6296

1 гонконгский доллар

HKD

0,2175

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0463

100 индонезийских рупий

IDR

0,0109

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1617

1 швейцарский франк

CHF

1,8274

1 израильский шекель

ILS

0,4817

1 канадский доллар

CAD

1,2587

1 кувейтский динар

KWD

5,5493

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0199

100 ливанских фунтов

LBP

0,112

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3862

1 мексиканский песо

MXN

0,0876

1 молдавский лей

MDL

0,0888

1 египетский фунт

EGP

0,0643

1 норвежская крона

NOK

0,1683

100 узбекских сомов

UZS

0,0151

1 польский злотый

PLN

0,3846

1 российский рубль

RUB

0,0236

1 сингапурский доллар

SGD

1,2668

1 саудовский риал

SAR

0,4522

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,269

1 турецкая лира

TRY

0,0907

1 тайваньский доллар

TWD

0,0554

1 таджикский сомони

TJS

0,1655

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0461

100 японских йен

JPY

1,2845

1 новозеландский доллар

NZD

1,0676

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