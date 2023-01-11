Центробанк Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - 11 января на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошли два аукциона по размещению 28-дневных и 84-дневных краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 90 миллионов манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе первого аукциона 10 инвесторов подали 15 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 70 560 000 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной ноты составила 9951,0768 маната (6,32 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 45 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 8 февраля 2023 года.

По итогам второго аукциона семь инвесторов подали 11 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 53 260 000 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 9830,6616 маната (7,38 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 45 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 5 апреля 2023 года.