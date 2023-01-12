MÜSİAD Анадолу создаст в Анатолии 40 тысяч новых рабочих мест

БАКУ /Trend/ - С помощью производственного и инвестиционного движения, MÜSİAD Анадолу стремится создать 40 тысяч новых рабочих мест.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал в эксклюзивном интервью TurkicWorld председатель правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) Махмут Асмалы.

"Наши инвестиции будут продолжаться по всей Анатолии. Потому что мы верим в Турцию и потенциал, который она создает, и возможности, которые она предоставляет", - сказал он.

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