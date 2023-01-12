Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

MÜSİAD Анадолу создаст в Анатолии 40 тысяч новых рабочих мест

Экономика Материалы 12 января 2023 11:31 (UTC +04:00)
MÜSİAD Анадолу создаст в Анатолии 40 тысяч новых рабочих мест

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - С помощью производственного и инвестиционного движения, MÜSİAD Анадолу стремится создать 40 тысяч новых рабочих мест.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал в эксклюзивном интервью TurkicWorld председатель правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) Махмут Асмалы.

"Наши инвестиции будут продолжаться по всей Анатолии. Потому что мы верим в Турцию и потенциал, который она создает, и возможности, которые она предоставляет", - сказал он.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости