...
  1. Главная
  2. Экономика

Микаил Джаббаров и председатель Credit Suisse обсудили возможности сотрудничества

Экономика Материалы 21 января 2023 14:35 (UTC +04:00)
Микаил Джаббаров и председатель Credit Suisse обсудили возможности сотрудничества

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с председателем совета директоров одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse Акселем Леманом возможности сотрудничества.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, написал Микаил Джаббаров в Twitter.

В публикации министра говорится, что вопросы сотрудничества были обсуждены в рамках Давосского экономического форума.

"В рамках участия Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме, 18 января обсудил с председателем совета директоров банка Credit Suisse Акселем Леманом вопросы по обеспечению финансовой стабильности на фоне глобальных изменений, экономические возможности и потенциал сотрудничества", - говорится в публикации министра.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости