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На аукционе ЦБА банки не подали заявок на покупку валюты

Экономика Материалы 24 января 2023 13:12 (UTC +04:00)
На аукционе ЦБА банки не подали заявок на покупку валюты

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 24 января Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным регулятора, банки в Азербайджане на валютном аукционе не подали заявок на покупку иностранной валюты.

Напомним, что на предыдущем аукционе (19 января 2023 года) спрос составил 1,5 миллиона долларов и был полностью удовлетворен.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

Отметим, что к проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

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