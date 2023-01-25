В Азербайджане назван объем выданных МСБ льготных кредитов

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 710 проектов малого и среднего бизнеса.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что выдано льготных кредитов на сумму 104,2 миллиона манатов.

"Государственная поддержка предпринимателей, стимулирующие меры и льготные кредиты обеспечивают благоприятные условия для ведения бизнеса", - пишет министр.

Отметим, что в целом Фонд развития предпринимательства Азербайджана в январе – декабре 2022 года профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.

Согласно данным, из выданных кредитов 87,1 миллиона манатов приходятся на производство сельскохозяйственной продукции, 37,3 миллиона манатов - на производство и переработку промышленной продукции, 9,1 миллиона манатов - на туризм и 12,4 миллиона манатов - на другие отрасли.

В топ-5 финансовых организаций по числу выданных льготных кредитов входят: Bank Respublika - 746 льготных кредитов, Yelo Bank - 350, Unibank - 318, Rabitabank - 282, НБКО "Aqrarkredit" - 282.