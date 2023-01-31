В прошлом году в Азербайджане собрано более 322 тысяч тонн хлопка

БАКУ /Trend/ - В хлопковый сезон 2022 года с полей было собрано 322 300 тонн кондиционной продукции. Средняя урожайность хлопка составила 30,92 ц/га.

Как сообщили во вторник Trend в отделе по связям с общественностью и информационному обеспечению Министерства сельского хозяйства Азербайджана, в завершившемся сезоне в Азербайджане было посажено более 100 тысяч гектаров хлопка. Хотя объем посевных площадей не изменился по сравнению с сезоном 2021 года, с полей было собрано на 35 259 тонн больше. А общий показатель урожайности по сравнению с предыдущим годом вырос на 2,42 ц/га.

Ключевую роль в повышении урожайности сыграли правильный агротехнический уход на полях, организация своевременной и эффективной борьбы с вредителями, проведение процесса уборки с помощью почти 100-процентных современных хлопкоуборочных комбайнов, правильная доуборочная дислокация техники, правильное обеспечение удобрениями и пестицидами, правильный подбор семян и другие факторы.

Всего в процессе уборки было задействовано 447 комбайнов и 3 085 тракторных прицепов, что позволило убрать около 100 процентов хлопка с помощью техники.

Отметим, что расширение государственной поддержки повысило интерес фермеров к выращиванию хлопка. Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, субсидии на урожай 2022 года предоставляются только за хлопок, доставленный в пункты снабжения. Этим же решением сумма продуктовой субсидии была увеличена со 100 до 170 манатов за тонну.

В результате переговоров Vинистерства сельского хозяйства с предприятиями по поставке и переработке хлопка закупочная цена на хлопок-сырец компаниями в 2022 году была удвоена в январе и августе на 50 манатов.

Если в прошлом году тонна хлопка первого сорта закупалась у фермеров за 700 манатов, то за тонну хлопка того же сорта, сданного в этом году, фермерам выплачивается 800 манатов. Переход на субсидирование урожая и повышение закупочной цены на хлопок побуждает фермеров лучше вести агротехническое выращивание, производить больше продукции и получать больше доходов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)