ЕС содействует повышению до евростандартов фитосанитарных норм в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - Twinning программа позволила приблизить Азербайджан к европейским стандартам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала директор Государственной службы защиты растений Латвии Кристине Ломакина в ходе конференции, посвященной итогам Twinning проекта "Усиление санитарных и фитосанитарных мер в Азербайджане".

По ее словам, благодаря проекту в Азербайджане улучшилась защита растений и условия для их производства, что приблизил Азербайджана к европейским стандарты в этой области.

Ломакина также отметила, что нововведения, а также европейская практика позволит улучшить экономические отношения между странами ЕС и Азербайджаном.

"Мы работали с людьми и специалистами, проводили тренинги, делились инновациями и внедряли в сельское хозяйство IT технологии. Этот проект придаст импульс развития сельскому хозяйству в Азербайджане", - сказала она.