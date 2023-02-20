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В регионах Азербайджана изменились цены на мясо

Экономика Материалы 20 февраля 2023 12:22 (UTC +04:00)
В регионах Азербайджана изменились цены на мясо

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана выросли цены на говядину и баранину.

Продавцы мяса в Исмаиллы и Шамахы сообщили Trend, что на рынке наблюдается рост, в среднем на 2 маната, цен на мясо.

По их словам, за неделю стоимость баранины на рынке выросла с 14 до 15 манатов, а говядины - с 11 до 13 манатов.

"Причина, в высокой стоимости живого веса скота", - сказали они.

Похожая ситуация наблюдается в Агсу и Гейчае. Предприниматели связывают рост цен на мясо с сезонным повышением стоимости сена и кормов, некоторые жалуются на нехватку в стране мясного скота.

По словам продавцов, рост цен привел к снижению спроса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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