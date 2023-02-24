В Азербайджане установлена госпошлина для крупногабаритных автомашин

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за выдачу разрешения на движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования будет взиматься государственная пошлина в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были обсуждены изменения в закон "Об автомобильном транспорте".

Согласно поправке, за сопровождение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств соответствующими автотранспортными средствами в соответствии со статьями 48.1-1.1 и 48.1-1.2 настоящего Закона, а также за установление маршрута движения в случаях, определенных правилами, предусмотренными статьей 48.2 настоящего закона, взимается плата за услуги в размере, установленном структурой, определенной соответствующим органом исполнительной власти.

Для выдачи разрешения на движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования заявитель обращается в электронном виде в структуру, установленную соответствующим органом исполнительной власти. Обращение заявителя рассматривается в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях".

После обсуждения поправки были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)