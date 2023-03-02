Официальный курс маната к мировым валютам на 2 марта

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе марта 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8101 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:
|Валюты
|1 доллар США
|USD
|1,7
|1 евро
|EUR
|1,8101
|1 австралийский доллар
|AUD
|1,1466
|1 аргентинский песо
|ARS
|0,0086
|1 белорусский рубль
|BYN
|0,6735
|1 бразильский реал
|BRL
|0,3281
|1 дирхам ОАЭ
|AED
|0,4628
|1 южноафриканский ранд
|ZAR
|0,0934
|100 южнокорейских вон
|KRW
|0,1296
|1 чешская крона
|CZK
|0,0775
|100 чилийских песо
|CLP
|0,2097
|1 китайский юань
|CNY
|0,2466
|1 датская крона
|DKK
|0,2433
|1 грузинский лари
|GEL
|0,6526
|1 гонконгский доллар
|HKD
|0,2166
|1 индийская рупия
|INR
|0,0206
|1 британский фунт стерлингов
|GBP
|2,0406
|100 индонезийских рупий
|IDR
|0,0111
|100 иранских риалов
|IRR
|0,004
|1 шведская крона
|SEK
|0,1626
|1 швейцарский франк
|CHF
|1,8044
|1 израильский шекель
|ILS
|0,47
|1 канадский доллар
|CAD
|1,2491
|1 кувейтский динар
|KWD
|5,5403
|1 казахский тенге
|KZT
|0,0039
|1 кыргызский сом
|KGS
|0,0195
|100 ливанских фунтов
|LBP
|0,0113
|1 малайзийский ринггит
|MYR
|0,3798
|1 мексиканский песо
|MXN
|0,0937
|1 молдавский лей
|MDL
|0,0901
|1 египетский фунт
|EGP
|0,0555
|1 норвежская крона
|NOK
|0,1633
|100 узбекских сомов
|UZS
|0,015
|1 польский злотый
|PLN
|0,3872
|1 российский рубль
|RUB
|0,0227
|1 сингапурский доллар
|SGD
|1,2636
|1 саудовский риал
|SAR
|0,453
|1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|XDR
|2,2676
|1 турецкая лира
|TRY
|0,09
|1 тайваньский доллар
|TWD
|0,0555
|1 таджикский сомони
|TJS
|0,1611
|1 новый туркменский манат
|TMT
|0,4857
|1 украинская гривна
|UAH
|0,0461
|100 японских йен
|JPY
|1,2458
|1 новозеландский доллар
|NZD
|1,0592