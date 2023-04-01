В Чехии понизились тарифы на энергию для домохозяйств

БАКУ /Trend/ - Тарифы на электричество и газ для потребителей в Чехии, резко повысившиеся с начала 2022 года, стали заметно снижаться, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ТАСС.

E.ON с пятницы пересмотрела тарифы на электричество и газ для домохозяйств. Наиболее сильно они понизились на газ, что позволит перешедшим на них потребителям за год сэкономить десятки тысяч крон (многие сотни долларов).

Стоимость кВт/ч за электричество в E.ON составляет, включая налоги, 6,63 кроны (около 0,3 доллара). Компании-конкуренты предлагают домохозяйствам тарифы за кВт/ч значительно выше 7 крон (примерно 0,35 доллара). Газ у E.ON подешевел до уровня ниже двух крон (меньше 0,09 доллара) за кВт/ч.

Таким образом, семьи сэкономят за электричество в среднем от 1,8 тыс. крон (83 доллара) до 5 тыс. крон (231 доллар) в год в зависимости от того, проживают ли они в малогабаритных квартирах или коттеджах. Новые тарифы на газ позволят им сэкономить ежегодно значительно более крупные суммы.

В Чехии E.ON предлагает наиболее привлекательные тарифы на энергию для домохозяйств среди других действующих в республике энергетических компаний.

"Это (понижение тарифов на энергию) является очередным доказательством того, как хорошо происходит оживление на рынке с газом", - сказал эксперт в сфере энергетики Иржи Гавора.

Между тем он не ожидает, что рыночная цена на газ может опуститься до уровня 2019-2020 годов. Его стоимость ныне превышает показатель тех лет, по словам эксперта, в два раза.