Еврокомиссар заявил, что не ждет рецессии в Италии

БАКУ /Trend/ - Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что не предвидит рецессии в Италии на фоне положительных сигналов, даже если общая ситуация рождает некоторую неуверенность, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общая ситуация крайней неуверенности, но есть стремление к росту, рецессия нас не ждет, есть положительные сигналы, такие как снижение инфляции, цен на энергоносители, достаточно устойчив рынок труда", - приводит его слова в субботу агентство ANSA.

По его мнению, способствовать восстановлению экономики будут специальные фонды ЕС, выделенные на эти цели для смягчения последствий пандемии. В частности, он не видит проблем для реализации соответствующего плана в Италии.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия как минимум на месяц отложила выделение следующего транша из этого фонда для Италии в размере 19 миллиардов евро в связи с отставанием по реализации утвержденных целей плана восстановления и укрепления экономики. Однако, как пишет в субботу газета Il Messaggero, отсрочки касаются семи стран, среди которых Австрия, Испания, Румыния и Словения. Из полагающихся Италии 191 миллиарда евро страна получила почти 67 миллиардов евро, то есть около 35 процентов, указывает газета. Данный фонд был учрежден после пандемии, часть денег предоставляется безвозмездно, а часть в качестве кредита. Для получения этих средств страны должны представить планы по их инвестиции в перспективные отрасли развития и инноваций для обеспечения устойчивого роста.

Как указывают многочисленные критики, итальянский план, помимо инновационных проектов в области зеленой экономики и применения новых технологий, предусматривает решение застарелых проблем в самых разных отраслях, на поддержание которых годами сокращалось ординарное бюджетное финансирование. Кроме того, нынешний премьер-министр Джорджа Мелони указывает на необходимость изменения национального плана восстановления, поскольку к последствиям пандемии прибавились проблемы дороговизны энергоносителей, что уже "съедает" треть европейских фондов.