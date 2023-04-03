Азербайджан и Италия обсудили взаимные инвестиции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Италия обсудили взаимные инвестиции и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

"С заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Кириелли состоялся обмен мнениями о текущем состоянии торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Италией, обсуждены вопросы поощрения взаимных инвестиций и перспективы дальнейшего развития сотрудничества", - говорится в публикации.

Отметим, что товарооборот Азербайджана с 10 странами - основными торговыми партнерами в январе-феврале 2023 года составил 5,225 миллиарда долларов (сокращение за год на 14,36 процента, или 876,139 миллиона долларов). Италия в указанный период сохранила статус крупнейшего торгового партнера Азербайджана с товарооборотом на уровне 1,396 миллиарда долларов (спад за год на 55,22 процента).

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января - февраля 2023 года сократился на 9,7 процента, или 768,8 миллиона долларов по сравнению с январем-февралем 2022 года - с 7,94 миллиарда до 7,17 миллиарда долларов.