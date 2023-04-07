Назван планируемый объем поставок казахстанской нефти по БТД

БАКУ /Trend/ - В этом месяце по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) планируется транспортировать 125 000 тонн казахстанской нефти.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"С Сериком Жумангариным, вице-премьером, министром торговли и интеграции Казахстана, мы обсудили вклад в укрепление стратегических отношений между нашими странами и углубление взаимного сотрудничества через Межправительственную комиссию и новые возможности для сотрудничества", - добавил он.

Напомним, что в Баку проходит 19-е заседание Межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов с азербайджанской стороны и вице-премьер, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин с казахстанской стороны.

В рамках заседания состоятся дискуссии о сотрудничестве по широкому спектру направлений, включая энергетику, торговлю, транспортное и логистическое партнерство, а также сельское хозяйство.

В заключение ожидается подписание совместного протокола.