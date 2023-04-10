Наблюдается рост числа трудовых договоров в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Число трудовых договоров в Азербайджане на первое апреля 2023 года превысило 1,755 миллиона.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что этот показатель вырос на 353,9 тысячи трудовых договоров по сравнению с началом 2019 года.

"Налоговая политика на основе стимулов, проводимая более четырех лет, привела к значительным изменениям на рынке труда. В частном секторе ненефтяной отрасли количество трудовых договоров выросло по сравнению с 2019 годом на 298,1 тысячи и составило 838 тысяч", - говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на первое января 2023 года число трудовых договоров в Азербайджане составляло 1,746 миллиона.