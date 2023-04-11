Названы сроки открытия Стамбульского финансового центра

БАКУ /Trend/ - В первую неделю мая состоится церемония открытия Стамбульского финансового центра с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на TurkicWorld.

Согласно информации, уже завершено строительство состоящих из двух башен зданий - "Ziraаt Bank" в 40 и 46 этажей, "Halkbank" - 34 и 36 этажей, а также "Vakıfbank", состоящего из 52 этажей.

Порядка 700-800 человек из числа сотрудников Ziraat Bank, Vakıfbank и Halkbank уже приступили к работе в Стамбульском финансовом центре.

Следует отметить, что проект Стамбульского финансового центра был подготовлен в 2012 году с целью объединения в единый центр различных учреждений - от страховых компаний до банков.