Счетная палата Азербайджана обнародовала недочеты, выявленные в госструктурах за 2022 год

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана обнародовала нарушения и недочеты, выявленные в результате проверок в госструктурах за 2022 год.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджана за 2022 год.

В отчетном году 26 аудитов соответствия выявили нарушения бюджетного законодательства. В качестве наиболее распространенных нарушений бюджетного законодательства можно указать нарушение требований законов Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", "О государственной службе", Трудового кодекса Азербайджана, несоблюдение норм расходов и процедур, установленных Кабинетом министров Азербайджана в отдельных направлениях.

Анализ результатов аудитов соответствия показывает, что в 22 аудитах были выявлены недостатки в управлении бюджетными средствами, и значительная часть выявленных недостатков была связана с отсутствием со стороны учреждений должного внимания к прогнозированию и планированию.

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