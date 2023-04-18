Первый автосалон и автосервис Togg открыт в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Автосалон и автосервис первого электромобиля Togg производства Турции открылся в Стамбуле.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, электромобили Togg демонстрируются в Центре, открывшемся в Зейтинбурну. О времени начала продаж станет известно в ближайшее время.

Напомним, что первый автомобиль Togg был представлен Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 3 апреля.

Затем, 4 апреля, автомобиль был представлен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а 12 апреля - Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

С адресами автосалонов и автосервисов Togg, которые открываются в Турции, можно ознакомиться по ссылке.