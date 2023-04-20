Названа площадь земель, засеянных в Азербайджане зерновыми в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане зерновыми культурами были засеяны 1 миллион 71 тысяча га.

Об этом сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Было отмечено, что это на 4,2 процента больше, чем в 2021 году.

В прошлом году пшеницей было засеяно 657 900 гектаров, что на 9,3 процента больше, чем в 2021 году. Ячменем и рожью были засеяны 399 700 и 200 гектаров соответственно.

Отметим, что в 2021 году зерновыми были засеяны 1 миллион 28 гектаров площадей, из которых 602 100 - пшеницей, 413 600 гектаров - ячменем и 200 гектаров - рожью.