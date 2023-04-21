БАКУ /Trend/ - Американская компания Tesla повысила цены на автомобили Model S и Model X в США на 2,5 тысячи долларов. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Снижение стоимости продукции компании в начале этого года сказалось на прибыли и стоимости акций автопроизводителя.

По данным агентства, стоимость седана и внедорожника Tesla возросла на 2-3 процента. Цены на Model S и X теперь начинаются с 87 490 долларов и 97 490 долларов соответственно, указывает Bloomberg.

По информации агентства, несмотря на повышение стоимости, цены на автомобили в целом ниже по сравнению с ценами в конце первого квартала, когда падение стоимости на линейку Tesla привело к сокращению прибыли.

Корпорация Tesla основана Илоном Маском в 2003 году. В пятницу стало известно, что состояние Маска за сутки сократилось на 12,6 миллиардов долларов. Согласно индексу Bloomberg Millionaires, убытки, понесенные бизнесменом, стали рекордными с начала 2023 года. Среди причин такого значительного уменьшения состояния миллиардера указывается также падение на 9,75 процента акций Tesla, показатели которой в первом квартале года не оправдали ожидания