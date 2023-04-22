Казахстан почти в шесть раз увеличил экспорт нефти через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2023 года Казахстан увеличил экспорт нефти из порта Актау в Каспийском море в Баку, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Reuters.

Согласно данным агентства, экспорт нефти через Азербайджан в первом квартале этого года, составив 163 436 тонн, почти в шесть раз превысил прошлогодние показатели (28 875 тонн).

Как сообщили Reuters в казахстанской транспортной компании "Казмортрансфлот", из этого количества 104 000 тонн нефти были следом отправлены по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Отметим, что ранее "КазТрансОйл", национальный перевозчик нефти в Казахстане, заявил, что в апреле этого года планирует отгрузить 125 000 тонн нефти из Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Согласно прогнозам независимого агентства Argus, добыча нефти в Казахстане в 2023 году составит 90,500 миллиона тонн, из которых на экспорт пойдут 71 миллион тонн. На переработку направят 17,900 миллиона тонн нефти, что немного ниже прошлогоднего показателя.