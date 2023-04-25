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В I кв. 2023 г. существенно выросли налоговые поступления в госбюджет Азербайджана - замминистра

Экономика Материалы 25 апреля 2023 13:14 (UTC +04:00)
В I кв. 2023 г. существенно выросли налоговые поступления в госбюджет Азербайджана - замминистра

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2023 года поступления в бюджет по линии Государственной налоговой службы составили 4,9 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекберов в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане".

По его словам, этот показатель вырос на 74,8 процента, или 2,1 млрд манатов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

"По состоянию на первое апреля, число трудовых договоров в стране составляет 1,75 миллиона. Мы видим рост ведения прозрачной предпринимательской деятельности. Хочу также сообщить, что в Азербайджане зарегистрированы свыше 800 тысяч субъектов предпринимательства и свыше половины из них приходится на долю малых и средних предпринимателей", - сказал замминистра.

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