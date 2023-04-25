Электромобиль TOGG будет экспортироваться во все страны мира – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - С 2025 года первый электромобиль Турции TOGG будет экспортироваться во все страны мира.

Как передает Trend во вторник со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, к 2030 году планируется производство 1 миллиона электромобилей TOGG.

Отметим, что TOGG - первый электромобиль производства Турции. Прототипы сегмента SUV C электрического кроссовера TOGG и электрического седана были представлены в декабре 2019 года.

14 марта этого года были объявлены цены на первый в Турции электромобиль местного производства Togg.

Стартовая стоимость автомобиля модели "TX10" составляет 953 тысячи лир, предложены три разные модели электромобиля, в зависимости от трансмиссии.

Стоимость автомобиля V1 RWD Standart составляет 953 тысячи лир, V2 RWD Standart - 1 миллион 55 тысяч лир, V2 RWD - 1 миллион 215 тысяч лир.