БАКУ /Trend/ - В Казани пройдет бизнес-форум Азербайджан-Татарстан, сообщает Trend в четверг со ссылкой на союз "Торгово-промышленная палата Республики Татарстан".

Сообщается, что 28 апреля в Казани состоится бизнес-форум с участием деловых кругов Азербайджана, заинтересованных в сотрудничестве с предприятиями и организациями Татарстана.

Второй по счету форум призван наладить более тесные связи между предприятиями. В состав азербайджанской делегации войдут представители широкого спектра отраслей, в частного сельского хозяйства и пищевой промышленности, строительства и торговли, легкой промышленности, финансов, информационных и коммуникационных технологий.

Напомним, что первый форум прошел в ноябре прошлого года в Баку.