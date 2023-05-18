Утверждено соглашение о международных автомобильных перевозках между Азербайджаном и Великобританией

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон об утверждении соглашения "О международных автомобильных перевозках между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии".

Как сообщает Trend, согласно закону, утверждено соглашение "О международных автомобильных перевозках между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", подписанное 23 февраля 2023 года в городе Баку.