Между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об утверждении обмена нотами в связи с внесением изменений в Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические и специальные/служебные паспорта, и об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические паспорта".

Как сообщает Trend, согласно закону, был утвержден обмен нотами, осуществленный 28 декабря 2022 года в связи с внесением изменений в Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении лиц от въездных виз лиц, имеющих дипломатические паспорта.

В то же время в названии и тексте закона Азербайджанской Республики "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические паспорта" (Сборник законодательства Азербайджанской Республики, 2010, № 11, ст. 922) слово "дипломатический" заменяется на "общегражданский, дипломатический и специальный/служебный".